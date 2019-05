Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Thomm (ots)

Am Montag, 20.05.2019, gg. 07:45 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in dem Einmündungsbereich der K83/Waldracher Straße in Thomm zwei Personen leicht verletzt. Ein 25-jähriger Audi Fahrer aus der Verbandsgemeinde Ruwer missachtete nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen beim Linksabbiegen die Vorfahrt. In Folge dessen stieß er mit einer Fahrerin eines Kleinwagens zusammen, welche die K83 aus Richtung Waldrach kommend in Fahrtrichtung Fell befuhr. Die beiden verletzten Beteiligten wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die PKW wurden durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Im Einsatz waren das DRK, ein Notarzt, die freiwillige Feuerwehr Thomm und die Polizei Schweich.

