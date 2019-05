Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ausweichmanöver verhinderte Schlimmeres

Idar-Oberstein (ots)

Am 20. Mai bog eine 57-jährige Frau mit ihrem Pkw kurz vor 8 Uhr von der L 175 her kommend nach rechts auf die L 160 ab, ohne die Vorfahrt eines in Richtung Fischbach fahrenden Lkw mit Schüttgut zu beachten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei es der guten Reaktion des Lkw-Fahrers, mit Ausweichmanöver nach links, zu verdanken war, dass der Unfall ohne schwerere Folgen blieb. Dennoch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 8000 Euro.

