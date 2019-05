Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verletzte Radfahrerin

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.2019, gegen 05:55 Uhr kam es an der Kreuzung Windstraße/Dominikanerstraße aus bisher ungeklärten Gründen zu einem Sturz einer Radfahrerin. Die Radfahrerin verletzte sich dabei leicht und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie es zu dem Sturz gekommen ist oder ob ein weiterer Verkehrsteilnehmer daran beteiligt war, ist bisher noch unklar. Wer kann Angaben machen zum Sturz der Fahrradfahrerin machen?

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Innenstadt

PHK´in Pitz



Telefon: 0651-9779-1715

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell