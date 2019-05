Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Morbach (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am 18.05.2019, gegen 20 Uhr, aus einem an der Kirche in Morscheid-Riedenburg aufgestellten Altkleidercontainer mehrere Kleidersäcke. Die Verriegelung des Containers wurde nicht beschädigt, so dass zu vermuten ist, dass die unbekannten Täter die Säcke über die Einwurfklappe entnahmen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete drei männliche Personen, welche sich im Bereich des Containers aufhielten und auch diverse Säcke und Tüten mitführten. Die Personen sollen einen blauen Pkw BMW Kombi genutzt haben. Zu den Personen sowie zum Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden ist derzeit noch nicht zu beziffern. Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat. Wer hat im fraglichen Zeitraum in den Ortslagen Hoxel und Morscheid-Riedenburg verdächtige Personen oder einen blauen Pkw BMW Kombi beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Morbach unter der Tel.: 06533-93740 oder unter pimorbach.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

pimorbach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell