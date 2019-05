Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Montag, 20.05.2019 im Zeitraum von 13:30 - 20:15 Uhr in der Genossenschaftsstraße in Idar-Oberstein die hintere linke Fahrzeugseite eins dort am Ende der Sackgasse geparkten VW Caddy. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

