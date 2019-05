Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Arbeitsmaschinen aus Firma gestohlen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 17:00 Uhr bis Donnerstagmorgen brachen Einbrecher in eine Firma an der Rheinischen Straße ein. Sie überkletterten einen Zaun und gelangten so auf das Gelände der Firma. Sie hebelten die Tür des Firmengebäudes auf und durchsuchten die Räume. Als Beute erlangten sie mehrere Arbeitsmaschinen. Hinweise liegen bisher nicht vor.

