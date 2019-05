Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Versuchter Einbruch in Firma

Breckerfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte zunächst durch ein Fenster in eine Firma an der Egenstraße einzubrechen. Weiter versuchten sie ebenfalls eine Tür aufzuhebeln. Beide Versuche schlugen fehl und die Täter gelangten nicht in das Gebäude.

