Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Tresor aus Postfiliale gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Postfiliale an der Hauptstraße auf. Die Täter entwendeten gezielt einen 150cm x 50cm großen und etwa 200kg schweren Tresor. In dem Tresor befanden sich Briefmarken, ein Mobiltelefon und ein Poststempel. Wie die Täter den Tresor transportieren konnten ist bisher unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht ungewöhnliche Umstände aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02324-91666000 entgegengenommen.

