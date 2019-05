Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 12-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Linderhauser Straße bergab. An der Einmündung Gustav-Heinemann-Straße wollte eine 31-jährige Schwelmerin mit ihrem Opel auf die Linderhauser Straße einfahren. Sie tastete sich in den Einmündungsbereich, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem herannahenden Jungen nicht mehr verhindern. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 12-Jährige leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

