Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim (Se) Northeim Am Freitag, den 08.03.2019, gegen 23.30 Uhr, kam es im Ortsteil Bühle, Auf der Klappe 1, zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 30.000.-EUR. Ein 25-Jähriger Northeimer befuhr die Straße Auf der Klappe aus Sudheim kommend in Richtung Ortsmitte. Unmittelbar hinter dem Ortseingang prallte der 25-Jährige mit seinem Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Transporter aus dem Landkreis Passau. Während der Unfallaufnahme wurde beim 25-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Pkw musste abgeschleppt werden.

