Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: tote Katzen in der Feldmark

Northeim (ots)

Northeim (Se) - Hardegsen Durch eine Spaziergängerin wurden am Freitag, 08.03.2019, in den Nachmittagsstunden 3 tote Katzen aufgefunden. Die ausgewachsenen Katzen wurde offensichtlich getötet und in der Feldmark Gladebeck nahe des Hardegser Weg von einem Unbekannten entsorgt. Die Ermittlungen dauern an. Wer kann Hinweise zum Tierhalter und/oder letzten Aufenthaltsort der Katzen machen. Hinweise bitte an die Polizeistation Hardegsen oder die Polizei in Northeim.

