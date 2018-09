POL-PPRP: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidium Rheinpfalz

Neustadt/Weinstraße - City (ots) - Am 08.09.2018, gegen 20:00 Uhr wurde der Polizei Neustadt ein verdächtig aussehender Gegenstand gemeldet, welcher in Nähe der Bahnlinie -Neustadt/Kaiserslautern- wohl abgelegt wurde. Auch die zuerst eintreffenden Polizeibeamten stuften den Gegenstand als zunächst undefinierbar ein. Da zu diesem Zeitpunkt völlig unklar war um was es sich genau handelt, wurde der Bahnverkehr stillgelegt und die angrenzenden Häuser wurden durch Feuerwehrkräfte evakuiert. Durch Spezialkräfte des LKA konnte nach ca. 2 Stunden Entwarnung gegeben werden. Die Ermittlungen zur Herkunft der Gegenstände dauern an.

