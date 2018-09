POL-PPRP: Beleidigung von Polizeibeamten am Berliner Platz

Ludwigshafen - City (ots) - Am Samstag, 08.09.2018, um 03.20 Uhr, wollte ein betrunkener 21-jähriger Mann aus Bobenheim-Roxheim zurück in eine Diskothek am Berliner Platz in Ludwigshafen, aus welcher er kurz zuvor vom dortigen Sicherheitsdienst verwiesen wurde. Da dem Mann der erneute Zutritt durch die Angestellten der Diskothek verwehrt wurde, wandte dieser sich an Polizeibeamten, welche sich zu dieser Zeit am Berliner Platz befanden. Dem 21-jährigen Mann wurde erklärt, dass ihm der Zutritt in die Diskothek nicht mehr durch das Personal gestattet wird. Daraufhin wollte der Mann die dortigen Sicherheitsdienstmitarbeiter provozieren und erhielt von den Polizeibeamten einen Platzverweis. Diesem Platzverweis kam er jedoch nicht nach und fing an die eingesetzten Polizeibeamten zu beleidigen. Daraufhin wurde der 21-jährige Mann in Gewahrsam genommen und auf die hiesige Dienststelle in eine Gewahrsamszelle verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell