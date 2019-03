Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Northeim (ots)

Northeim (Se) Nörten-Hardenberg Am Freitag, den 08.03.2019, gegen 00.20 Uhr befuhr ein polnischer Lkw-Fahrer mit seinem Lkw-Anhängergespann die Bundesstraße 3 aus Northeim kommend in Richtung Nörten-Hardenberg. Durch eine blockierte Bremse erhitzten sich zwei Reifen am Anhänger und platzten. Zwei hinter dem Lkw aus Northeimer überfuhren die Reifenteile und beschädigten sich ihre Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 5600.-EUR.

