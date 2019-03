Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall

Bad Gandersheim (ots)

Sa., den 09.03.19, 23.00 Uhr, B 445, Gemarkung Rimmerode, 250 Meter vor dem letzten Abzweig in Richtung Sebexen. Rehe wechseln die Fahrbahn. Ein Reh kollidiert mit dem PKW der Beteiligten und läuft aber davon. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 500,-- Euro. /SEM

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

