POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Junge Frau belästigt; Wanderin abgestürzt; Schmorbrand; Versuchte Pkw-Diebstähle

Reutlingen (ots) - Junge Frau belästigt

Nach einer sexuellen Belästigung haben mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei am Sonntagabend am ZOB und in der Innenstadt nach einem noch unbekannten, etwa 20-jährigen Mann gefahndet. Der Verdächtige, der offenbar mit mehreren anderen jungen Männern unterwegs war, war von hinten an eine junge Frau herangetreten, hatte die 20-Jährige unvermittelt umarmt, sie verbal belästigt und ihr dann auch noch ans Gesäß gefasst. Danach flüchtete er in Richtung Innenstadt. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen, der etwa 185 cm groß war, kurze, gegelte Haare hatte, ein weißes Achsel-Shirt und eine helle Hose trug und außerdem einen Rucksack bei sich hatte, verlief bislang negativ. (ak)

Reutlingen (RT): Fahrrad contra Pedelec (Zeugenaufruf)

Den zirka 30-jährigen Fahrer eines schwarzen Pedelec der Marke Cube sucht die Verkehrspolizei Tübingen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag, 30.06.2018 in der Karlstraße ereignet hat. Gegen 13.30 Uhr kam es auf dem Radweg in Richtung Metzingen, zwischen Gartenstraße und Kaiserstraße, zur Kollision zwischen einem Radfahrer und dem Pedelec-Fahrer. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich am Arm. Einvernehmlich trennten sich die beiden Beteiligten anschließend, die Polizei wurde zunächst nicht hinzugezogen. Erst später stellte sich heraus, dass der Radfahrer eine schwere Verletzung erlitten hatte, worauf er den Unfall meldete. Hinweise bitte unter 07071/972-8660. (mr)

Bad Urach (RT): Wanderin am Wasserfall gestürzt

Zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Bergwacht ist es am Sonntagmittag am Bad Uracher Wasserfall gekommen. Kurz vor 12 Uhr stürzte eine Wanderin in schwierigem Gelände auf den Treppen beim Wasserfall und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. Die Frau musste bergabwärts gerettet werden und wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zum Zwecke der Bergung war der Aufstieg für Wanderer für zirka 15 Minuten gesperrt. (mr)

Sonnenbühl (RT): Zwei Pkw abgeschleppt

Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Unfall im Ortsteil Erpfingen am Sonntagabend abgeschleppt werden. Gegen 19.20 Uhr wollte der 85-jährige Fahrer eines Mitsubishi aus dem Hartweg kommend nach links in die Stettener Straße einbiegen. Dabei missachtetet er die Vorfahrt eines von links kommenden VW Golf einer 21-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An ihren Pkw entstand Blechschaden in Höhe von rund 9.000 Euro. (ak)

Esslingen (ES): Pkw gestreift und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Einen Schaden in Höhe von 6.000 Euro hat die Besitzerin eines Audi zu beklagen, den sie am Samstag, gegen elf Uhr, in der Indexstraße vor dem Gebäude Nr. 3 am Straßenrand abgestellt hatte. Als sie am Sonntagabend, gegen 17.50 Uhr, zu ihrem Wagen kam, wies dieser einen beträchtlichen Streifschaden an der Fahrerseite auf. Den noch unbekannten Verursacher, der den weißen Audi A4 im Laufe des Samstags oder Sonntags beschädigt und sich nach dem Unfall einfach aus dem Staub gemacht hatte, sucht nun das Polizeirevier Esslingen. Hinweise werden unter Tel. 0711/39900 entgegen genommen. (ak)

Esslingen (ES): Einbruch in der Mensa

Beträchtlichen Sachschaden in noch nicht genau zu beziffernder Höhe haben ein oder mehrere Einbrecher im Laufe des Wochenendes in der Mensa der Hochschule in der Flandernstraße angerichtet. Nach dem Aufhebeln einer Tür waren die Täter in den Gebäudekomplex eingedrungen, wo sie nicht nur die Räume und das Mobiliar durchwühlten, sondern auch mehrere Bürotüren mit brachialer Gewalt aufbrachen. Die Tat wurde am Montagmorgen, gegen 4.15 Uhr, entdeckt. Ob etwas erbeutet wurde, steht noch nicht fest. (ak)

Esslingen (ES): Einbrecher knackt Geldspielautomaten

Geldspielautomaten und ein kleiner Wandtresor sind für einen noch unbekannten Täter die Objekte der Begierde gewesen, als er am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Brückenstraße eingebrochen ist. Nachdem er in der Zeit von vier Uhr bis sieben Uhr über ein aufgewuchtetes Fenster in das Lokal eingestiegen war, gelang es ihm, zwei Spielgeräte und den Tresor zu öffnen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe ergriff er anschließend die Flucht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei über 1.000 Euro liegen. (fn)

Esslingen (ES): Schmorendes Küchenbrett löst Brandalarm aus

Mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sind die Feuerwehr Esslingen und die Polizei am Sonntagmittag, kurz nach 14 Uhr, zu einer Wohnung in der Oberesslinger Straße ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte die Bewohnerin ein Küchenbrett aus Plastik auf dem eingeschalteten Herd vergessen und war anschließend gegangen. Glücklicherweise löste ein Rauchmelder aufgrund des angeschmorten Plastiks Alarm aus, sodass durch die Feuerwehr Schlimmeres verhindert werden konnte und kein weiterer Sachschaden entstand. Aus Sicherheitsgründen mussten die Bewohner des Mehrfamilienhauses während des Feuerwehreinsatzes das Gebäude verlassen, konnten nach einer gründlichen Durchlüftung der betroffenen Wohnung jedoch zurückkehren. (mr)

Erkenbrechtsweiler (ES): Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Eine verletzte Person und rund 23.000 Gesamtschaden sind das Ergebnis einer Vorfahrtsmissachtung, die sich am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Grabenstetten und Hülben ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr war ein 61 Jahre alter Citroen-Lenker auf der K 1263 in Richtung Hülben unterwegs und entschied sich nach kurzem Blinken dazu, doch nicht nach rechts auf die K 1262 in Richtung Erkenbrechtsweiler abzubiegen, sondern geradeaus nach Hülben weiterzufahren. Eine aus Erkenbrechtsweiler kommende, 78-jährige Mercedes-Lenkerin ging davon aus, dass der 61-Jährige abbiegt und fuhr deshalb in den Einmündungsbereich ein, worauf der vorfahrtsberechtigte Citroen frontal in den linken Heckbereich des Mercedes krachte. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Pkw mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (mr)

Wernau (ES): Rote Ampel missachtet - Unfall

Zwei Totalschäden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der auf eine missachtete rote Ampel eines der Beteiligten zurückzuführen ist. Am Sonntagvormittag, gegen 9.45 Uhr, war eine 75 Jahre alte Ford Focus-Fahrerin auf der Kirchheimer Straße in Richtung Bundesstraße 313 unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Köngener Straße bei Grün nach links abbiegen. Die ihr in diesem Moment entgegenkommende und geradeaus in Richtung Ortsmitte fahrende 32-jährige Lenkerin eines Smart ignorierte aus bislang noch ungeklärten Gründen das für sie geltende Rotlicht und stieß mit dem Ford zusammen. An den Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Weil beide Fahrzeuge nicht mehr fahrtauglich waren, mussten sie von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich hinzugezogen worden, wurde aber letztlich nicht benötigt. (fn)

Kirchheim/Teck (ES): 16-jähriger Radler bei Sturz verletzt

Mit leichten Verletzungen ist ein 16-Jähriger am Sonntagabend mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuvor im Industriegebiet bei der Tannenbergstraße mit seinem Fahrrad gestürzt war. Der Jugendliche war gegen 19.50 Uhr auf einem geschotterten Weg wohl zu zügig unterwegs, fuhr in einer leichten Linkskurve geradeaus weiter, prallte gegen einen Stein und fiel zu Boden. Ob das Mountainbike bei dem Unfall beschädigt wurde ist nicht bekannt. (mr)

Weilheim/Teck (ES): Pkw unbefugt gefahren und Verkehrsunfälle verursacht

Ein 16-Jähriger hat am Sonntagnachmittag mit einem Pkw gleich mehrere Verkehrsdelikte begangen und dabei einen Sachschaden von über 10.000 Euro verursacht. Den Schlüssel für den Wagen entwendete er offenbar zuvor aus einem Wohnhaus in der in der Straße Reutenberg. Gegen 17 Uhr verschaffte sich der Jugendliche demnach auf bislang noch ungeklärte Weise Zutritt zu dem Haus und nahm dort den Schlüssel einer vor dem Gebäude geparkten Mercedes E-Klasse an sich. Anschließend unternahm der Minderjährige mit dem Fahrzeug eine Spritztour durch Weilheim. In der Beethovenstraße prallte er frontal gegen eine Straßenlaterne, wobei der Mercedes stark beschädigt wurde und am rechten Vorderrad gänzlich die Luft verlor. Der 16-jährige fuhr jedoch offensichtlich unbeeindruckt weiter,missachtete an der Kreuzung Ludwigstraße/Lerchenstraße noch die Vorfahrt einer 51-Jährigen und streifte deren Toyota im Heckbereich. Nochmals flüchtete der Jugendliche von der Unfallstelle, ehe er im Wermeltswiesenweg eine Gartenmauer touchierte und danach den Mercedes wieder vor dem Gebäude im Reutenberg abstellte. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Unfallfahrer schließlich an seiner Wohnanschrift ausfindig machen. Dieser stand augenscheinlich unter Drogenbeeinflussung, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der unfallbeschädigte Mercedes wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Den 16-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Autodieb scheitert

Ein Dieb ist vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Vorhaben gescheitert, zwei Autos zu stehlen. Der noch unbekannte Täter hatte sich in der Zeit von 17 Uhr bis 13 Uhr sowohl an einem in der Keßlerstraße geparkten Skoda Octavia, als auch einem in der Kirchheimer Straße abgestellten VW Sharan zu schaffen gemacht. Tatsächlich gelang es ihm auf noch ungeklärte Art und Weise, in die Fahrzeuge einzudringen. Seine anschließenden Versuche durch gewaltsame Manipulationen an den Zündschlössern, die Pkw zu starten, scheiterten jedoch. Zurück blieb ein noch nicht bezifferbarer Sachschaden. (fn)

Altbach (ES): Einbrecher geht leer aus

Am vergangenen Wochenende, von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, sieben Uhr, hat ein noch unbekannter Einbrecher eine Firma in der Industriestraße heimgesucht. Über ein aufgebrochenes Fenster verschaffte sich der Täter Zutritt zum Gebäude und durchsuchte zahlreiche Schränke und Schubladen. Fündig wurde er nach bisherigen Erkenntnissen aber wohl nicht. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 500 Euro. (fn)

Kirchheim/Teck (ES): Motorrollerfahrerin kollidiert mit Auto

Mit dem Rettungsdienst ist eine 64-jährige Motorrollerfahrerin am Montagmorgen in eine Klinik gebracht worden, nachdem sie mit einem Pkw zusammengestoßen war. Gegen 7.45 Uhr befuhr die Zweiradlenkerin die Tannenbergstraße in Richtung Einsteinstraße. Als sie auf Höhe der Einmündung Gaußstraße nach links abbog, bemerkte sie einen VW Polo einer 32 Jährigen, die gerade im Begriff war, den Roller zu überholen, zu spät. Es kam zur seitlichen Kollision, in deren Folge die 64-Jährige zu Fall kam. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 2.000 Euro. (fn)

Tübingen (TÜ): Radfahrer prallen zusammen - 58-Jähriger schwer verletzt

Auf einem Fahrradweg zwischen Tübingen und Bebenhausen ist es am Sonntagabend zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer gekommen. Der Unfall ereignete sich, als ein zwölfjähriges Mädchen kurz nach 19 Uhr innerhalb einer achtköpfigen Radlergruppe zu einem Überholvorgang ansetzte und einen in diesem Moment entgegenkommenden 58-Jährigen übersah. Sowohl das Kind, als auch der Mann kamen zu Fall, wobei der Erwachsene so unglücklich stürzte, dass er mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Die Zwölfjährige erlitt nach bisherigen Erkenntnissen indes nur leichte Verletzungen und wurde an der Unfallstelle ärztlich versorgt. (fn)

Tübingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

Sachschaden in Höhe von zirka 200 Euro hat ein unbekannter Einbrecher angerichtet, der am Sonntagmittag in ein Einfamilienhaus in der Fuchsstraße eingedrungen ist. Zwischen 11.15 Uhr und 16 Uhr hebelte der Täter die Haustür auf und durchsuchte anschließend mehrere Räume und Schränke. Er erbeutete Bargeld in noch unbekannter Höhe, ehe er unerkannt flüchtete. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Dominoeffekt im Berufsverkehr

Gleich vier Autos waren an einem Auffahrunfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 27 von Tübingen in Richtung Hechingen beteiligt. Als der Verkehr kurz nach 7.30 Uhr auf Höhe von Ofterdingen ins Stocken geriet, war es eine 21-jährige Autofahrerin, die das erst zu spät realisierte. Mit großer Wucht krachte ihr 3-er BMW in das Heck eines BMW Z4. Dieser wurde anschließend auf einen VW Golf und der letztlich noch auf eine Mercedes A-Klasse aufgeschoben. Während die mutmaßliche Unfallverursacherin unversehrt blieb, zogen sich die drei anderen Pkw-Lenker jeweils leichte Verletzungen zu, die allerdings an der Unfallstelle nicht ärztlich versorgt werden mussten. An den Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt knapp 30.000 Euro, wobei der 3-er BMW der 21-Jährigen nicht mehr fahrtüchtig war und deshalb von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde. (fn)

