POL-RT: Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Betrifft die Meldung: Bodelshausen(TÜ): Durch Messerstiche verletzt

Reutlingen (ots) - Das vorangegangene Gespräch der beiden Männer war am Freitababend gegen 21:00 Uhr und nicht wie geschrieben am Samstagabend. Bitte nachfolgende Version verwenden

Das Kriminalkommissariat Tübingen ermittelt nach einer gefährlichen Körperverletzung gegen einen polizeibekannten 41-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus Bodelshausen, welcher im Verdacht steht, einen 35-jährigen Syrer mit einem Messerstich verletzt zu haben. Vorangegangen war am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in der August-Lämmle-Straße ein kurzes Gespräch der beiden Männer über das geparkte Fahrzeug des 35-Jährigen. Plötzlich zog der 41-Jährige ein Messer und stach unvermittelt auf den Geschädigten ein. Dabei wurde dieser im Baubereich leicht verletzt und musste in einem Klinikum behandelt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss von einer psychischen Ausnahmesituation des 41-Jährigen ausgegangen werden. Anhaltspunkte für eine fremdenfeindliche Tat ergaben sich nicht.

