POL-D: Lörick - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Lörick - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mittwoch, 2. Mai 2018, 10.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Vormittag in Lörick wurde ein Radfahrer schwer verletzt, nachdem er gegen eine geöffnete Fahrzeugtür geprallt war. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Düsseldorf hielt ein 63 Jahre alter Mann mit seinem LKW (Fiat Doblo) am rechten Fahrbahnrand der Löricker Straße in Höhe des dortigen Kiosks. Der Düsseldorfer öffnete die Fahrertür und achtete dabei nicht auf einen von hinten heranfahrenden Radfahrer. Der 74-Jährige aus Düsseldorf prallte gegen die Tür und stürzte in der Folge zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er nun stationär behandelt wird.

