POL-D: Pempelfort - 22-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots) - Pempelfort - 22-Jährige bei Alleinunfall schwer verletzt

Dienstag, 1. Mai 2018, 22.06 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am späten Abend in Pempelfort verletzte sich eine 22 Jahre alte Frau so schwer, dass sie in eine Klinik eingeliefert werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr eine 22-Jährige aus Tönisvorst mit ihrem Audi die Toulouser Allee. In Höhe eines dortigen Rohbaus fuhr sie aus bislang ungeklärter Ursache gegen das Heck eines geparkten LKW. Die 22 Jahre alte Frau verletzte sich in der Folge schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Audi stellten die Beamten sicher.

