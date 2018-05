POL-D: Veranstaltungshinweis für Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer - Polizei organisiert fünften "Fernfahrerstammtisch"

Ein Dokument

Düsseldorf (ots) - Veranstaltungshinweis für Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer - Polizei organisiert fünften "Fernfahrerstammtisch"

(Termin- und Themenübersicht im Anhang)

Am Mittwoch, 9. Mai 2018 findet für Berufskraftfahrer der nächste sogenannte Fernfahrerstammtisch statt. Bei diesem Termin können sich Interessierte über die Themen "Absicherung von Unfallstellen" sowie "Erste Hilfe" informieren und diskutieren. Wo: A 3 in Fahrtrichtung Arnheim, Rast- und Tankanlage "Ohligser Heide Ost" Wann: Mittwoch, 9. Mai 2018, ab 17 Uhr bis circa 19 Uhr Über einen Hinweis in den Medien, insbesondere auch in den Fachzeitschriften würden wir uns freuen.

(Der Fernfahrerstammtisch wird von der Polizei Düsseldorf jeden zweiten Mittwoch im Monat organisiert.)

