Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190411 - 412 Frankfurt-Bornheim: Trickdiebin bringt Seniorin um ihren Schmuck

Frankfurt (ots)

(pe) Am Dienstag (09.04.2019) haben Trickdiebe die Hilfsbereitschaft einer Frankfurterin ausgenutzt und ihren Schmuck gestohlen.

Am Mittag, gegen 12:30 Uhr, klingelte es an der Wohnung. Eine junge Frau bat die Seniorin bei ihr einen Hinweiszettel für eine Nachbarin schreiben zu dürfen und bekam so Zutritt zur Wohnung. Während die Dame Zettel und Stift zur Verfügung stellte, nutzten Helfer die Gelegenheit und schlichen ungesehen in die Wohnung. Hier konnte Schmuck und Bargeld erbeutet werden.

Der Schaden von mehreren tausend Euro fiel der 83-Jährigen erst später auf.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlank mit schulterlangem blonden Haar, auffällig geschwollene Lippen, europäisches Erscheinungsbild. Sie führte eine grün gemusterte Plastiktüte mit sich.

Zeugen, denen die Dame aufgefallen ist, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-52499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden.

