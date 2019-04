Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190411 - 411 Frankfurt-Eschersheim: Frau schlägt Räuber in die Flucht

Frankfurt (ots)

(pe) In der vergangenen Nacht (10.-11.04.2019) haben zwei Männer versucht eine Frau auszurauben. Sie konnte die Täter jedoch abwehren.

Gegen 00:30 Uhr stiegen die Frau und die mutmaßlichen Täter am Bahnhof Eschersheim aus der S-Bahn. Kurz nach Verlassen des Bahnsteigs forderten die zwei Männer Bargeld von ihr. Als die Frau ablehnte, versuchten sie, ihr die Handtasche zu entreißen. Ein beherzter Schlag mit dem Schlüsselbund in das Gesicht eines Täters, veranlasste diese jedoch zur Flucht ohne Beute.

Die mutmaßlichen Täter werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, fülliges Gesicht, dunkle Jacke mit Kapuze 2. männlich, ca. 25 Jahre alt, schlanke bis magere Statur, blasses Gesicht mit Augenringen, dunkle Bekleidung

Zeugen, denen die Tat oder die mutmaßlichen Täter aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden.

