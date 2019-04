Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190410 - 409 Frankfurt-Praunheim: Rennradfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(pe) Am gestrigen Mittag (09.04.2019) fuhr ein Radfahrer eine Frau an, die zu Fuß die Heerstraße überquerte. Der Unfallfahrer half der Frau zunächst, flüchtete dann aber.

Gegen 13:30 Uhr überquerte die 61-jährige Frau die Heerstraße an der Ecke Schönberger Weg. Laut Zeugen benutzte sie hierbei die dortige Fußgängerampel. Die Ampel soll für sie grün gezeigt haben. Aus Richtung Ludwig-Landmann-Straße kam ein Rennradfahrer, fuhr über die Ampel und prallte gegen die Frau. Diese stürzte dadurch. Der beteiligte Radfahrer und ein herbeieilender Passant leisteten erste Hilfe. Im Anschluss flüchtete der Fahrer aber vom Unfallort.

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Radfahrer aufgefallen ist, oder die den Unfall beobachtet haben, sich beim 14. Polizeirevier unter 069-755 11400 zu melden.

Der Mann soll eine helle, bläuliche Jacke und einen weißen Fahrradhelm getragen haben. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein helles Rennrad gehandelt haben.

Die Frau wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Verletzungen stellten sich glücklicherweise als nicht schwerwiegend heraus.

