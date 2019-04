Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190410 - 407 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Parfumplagiat im Wert von über 21.000 Euro beschlagnahmt - Drei Täter festgenommen

Frankfurt (ots)

(pe) Am gestrigen Abend (09.04.2019) hat die Frankfurter Polizei drei Männer festgenommen, die auf offener Straße mutmaßliches Parfumimitat feilboten.

Ein Zeuge hatte eine Personengruppe in der Kaiserstraße gemeldet, die Passanten Parfum zum Kauf anbot. Die Polizeistreifen eilten nach dort und konnten bei drei Männern knapp 50 Flaschen Parfum finden, bei denen es sich offenbar um Plagiate handelte. Einer der Verdächtigen führte Fahrzeugpapiere und -schlüssel eines in der Nähe abgestellten Ford Focus bei sich. Bei der Durchsuchung dieses Pkw fanden die Beamten mehrere Sporttaschen und Kisten mit weiterer mutmaßlicher Parfumnachahmung.

Insgesamt wurden gut 600 Einheiten Parfum und zudem knapp 30 Messersets, bei denen es sich wohl auch um Fälschungen handelt, beschlagnahmt. Der Verkaufswert wird auf über 21.000 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Markengesetz wurde eingeleitet. Die drei Verdächtigen, im Alter von 26, 28 und 30 Jahren, wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell