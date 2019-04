Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190409 - 405 Frankfurt-Innenstadt: 31-Jähriger baut Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots)

(ka) In der Nacht von Sonntag auf Montag krachte ein alkoholisierter Autofahrer gegen ein Verkehrsschild und fuhr danach auf riskante Art und Weise davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Gegen 01.50 Uhr verlor der 31-Jährige auf der Konrad-Adenauer-Straße, Ecke Zeil, die Kontrolle über seinen Audi und fuhr gegen ein Schild auf dem Gehweg. Anstatt anzuhalten und die Polizei zu verständigen, setzte der Mann seine Fahrt mehr schlecht als recht fort. Mit vielen Schlangenlinien und riskanten Ausweichmanövern fuhr er auf der Friedberger Landstraße in Richtung Norden bis nach Bad Vilbel, wo es den inzwischen verständigten Polizeibeamten gelang, den Audi-Fahrer zu stoppen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige stark alkoholisiert unterwegs war. Die Polizisten beschlagnahmten Führerschein und Auto, der Fahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, oder die Fahrweise des Mannes beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-10100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell