Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person B9 Rtg. Süd AS Oggersheim West

Ludwigshafen (ots)

Am 21.03.2019, gegen 02:50 Uhr, kam es auf der B9, in Fahrtrichtung Speyer, an der Anschlussstelle Oggersheim West, zu einem Verkehrsunfall. Ein 27 jähriger Mann aus der Rhein-Neckar Region war mit seinem PKW im Ausfahrtsbereich auf die beginnende Schutzplanke gefahren. Dadurch wurde der PKW in die Luft geschleudert und traf nach ca. 40 Metern auf die nach rechts gehende Schutzplanke. Anschließend zerteilte der PKW einen ca. 30 cm dicken Baum und riss dessen Wurzeln aus dem Boden und blieb schließlich ca. weitere 20 Meter weiter auf dem Dach liegen. Der Mann wurde schwer verletzt und verlor einen Arm. Er musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. In der Anfangsphase war unklar ob sich in dem PKW auch das Kind es Fahrers befand. Nach Ermittlungen der Polizei Mannheim und der Polizei Ludwigshafen konnte dies dann jedoch ausgeschlossen werden. Wieso es zu dem Unfall kam ist derzeit unklar. Für die Rettung der Person, die Bergung des Fahrzeuges, sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die Ausfahrt Oggersheim West gesperrt werden. Vor Ort war die Feuerwehr, Rettungsdienst, Notarzt und die Polizeiautobahnstation Ruchheim eingesetzt. Zwecks Ermittlungen war die Polizei Ludwigshafen und Mannheim eingebunden. Zeugen des Unfallhergangs melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim (06237/9330)

