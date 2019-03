Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hundehalter bitte aufpassen - erneut gefährliche Köder in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Heute Morgen gegen 07.30 Uhr stellte eine Hundehalterin beim Gassi gehen mit ihrem Hund im Breitenweg in NW-Mußbach ein Stück Fleischwurst, das mit einer Rasierklinge versehen war, festgestellt und entsorgt. Die Fundörtlichkeit war in der Nähe des DLR. Bitte achten Sie beim Spaziergang mit ihrem Hund auf derartige Sauereinen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt.

