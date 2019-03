Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Böllenborn (ots)

In der Nacht von Samstag, d. 2.3.19 auf Sonntag, d. 3.3.19 wurde vermutlich durch Tritt eine erhebliche Beule am hinteren linken Kotflügel an einem in einer Seitenstraße in Böllenborn abgestellten schwarzen Kombi verursacht. Der Sachschaden dürfte sich auf um die 300EUR belaufen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion 76887 Bad Bergzabern



Telefon: 063343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



