FW Dinslaken: Feuerwehr rettet Hund aus verrauchter Wohnung

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Dinslaken an der Blücherstr.. Bild-Infos Download

Dinslaken (ots) - Ein aufmerksamer Nachbar an der Blücherstr. in Dinslaken alarmierte am Freitagvormittag gegen 10:26 Uhr die Feuerwehr. Er hatte in einer Nachbarwohnung das Piepsen eines Rauchwarnmelders wahrgenommen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich noch ein Hund in der betroffenen Wohnung befand. Da die Feuerwehrleute vor verschlossenen Türen standen und zu diesem Zeitpunkt von einem Zimmerbrand ausgingen, wurde ein Fenster zerschlagen, um sich so den Zugang zur Wohnung zu ermöglichen. Ein Trupp unter Atemschutz rettete den Hund und löschte anschließend den Entstehungsbrand. Nach einer guten Stunde konnten die Wehrleute aus den Einheiten Stadtmitte, Eppinghoven und der Hauptwache wieder einrücken. Die Feuerwehr lobt das vorbildliche Verhalten des Nachbarn. Durch sein Handeln konnte die Feuerwehr schnell eingreifen und somit schlimmeren Schaden verhindern.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Dinslaken

Christoph Jonkmanns

Telefon: 02064 / 6060-0

E-Mail: christoph.jonkmanns@dinslaken.de

http://www.feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell