Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Billigheim-Ingenheim, Westliche Gleisbergstraße, 02.03.2019 21:00 Uhr - 03.03.2019 02:06 Uhr

Billigheim-Ingenheim (ots)

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, wurde ein in der westlichen Gleisbahnstraße in Billigheim-Ingenheim geparkter weißer Hyundai durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Aufgrund der Unfallspuren dürfte davon auszugehen sein, dass der unbekannte Unfallverursacher aus der Marktstraße in die westliche Gleisbahnstraße einbog und hierbei das Fahrzeug beschädigte. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei in Landau.

