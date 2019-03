Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht -flüchtiges Fahrzeug gesucht- (20.03.2019, 11:10 Uhr)

Obersülzen (ots)

Am 20.03.2019, um 11:10 Uhr, ereignete sich in Obersülzen ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Zur Unfallzeit befuhr ein Kleinkraftrad die Hauptstraße in Obersülzen in Fahrtrichtung Grünstadt. Kurz vor dem Ortsausgang wurde das Zweirad von einem älteren Kleinwagen der Farbe hellblau oder türkis überholt. Beim Wiedereinscheren rammte der Pkw das Zweirad leicht. Das Zweirad kam zu Sturz, die Fahrerin wurde leichtverletzt. Das flüchtige Fahrzeug hielt ca. 50 m nach der Unfallstelle mit eingeschaltetem Warnblinklicht kurz an, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle. An dem flüchtigen Fahrzeug dürfte evtl. an der rechten Fahrzeugseite ein leichter Schaden entstanden sein. Die Polizei Grünstadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug und zum Unfallhergang machen können.

Polizei Grünstadt: 06359-93120

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt.presse@polizei.rlp.de



