Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Handtasche beim Einkauf gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Leichtsinnig war gestern Mittag eine 90-jährige Dame, die beim Einkauf in einem Geschäft in der Fußgängerzone ihre Handtasche über einen Stuhl hängte. Während der Bestellung am Tresen wurde die Tasche von einer bislang unbekannten Person gestohlen. Die Handtasche wurde kurze Zeit später in der Nähe in einem Mülleimer gefunden, allerdings fehlten 50 Euro aus dem Geldbeutel.

