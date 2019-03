Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - Rotlicht an Bahnübergang missachtet- hoher Sachschaden

Ellerstadt (ots)

Am 20.03.19, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 69-jähriger BMW-Fahrer die Erpolzheimer Straße i.R. Bahnstraße und missachtete an der Kreuzung Erpolzheimer Straße / Bahnstraße, das Rotlicht des dortigen Bahnübergangs und fuhr i.R. Georg-Fitz-Straße weiter. Eine aus Richtung Ellerstadt West kommende und i.R. Bad Dürkheim fahrende Straßenbahn konnte durch den 52-jährigen Straßenbahnführer nicht mehr rechtzeitig angehalten werden und stieß mit dem Heck des Pkw zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Pkw wurde stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 30.000,- Euro. Das Fahrzeug war noch fahrbereit. Der Schaden an der Straßenbahn, die ebenfalls noch fahrbereit war, wird auf ca. 6.000,- Euro geschätzt.

