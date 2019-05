Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis- Landesweiter Kontrolltag zur Bekämpfung von "Ablenkung im Straßenverkehr"

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Auch die Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis hat sich am Mittwoch an dem landesweiten Kontrolltag zur Bekämpfung von Ablenkung im Straßenverkehr beteiligt. Bis in die Abendstunden haben die eingesetzten Polizeibeamten kontrolliert. Immer mehr Unfälle lassen sich auf eine Ablenkung des Fahrzeugführers durch elektronische Geräte zurückführen. Sei es eine Adresseingabe am Navigationsgerät, eine schnelle Sprachnachricht beim Radfahrer oder eine Textnachricht beim Fußgänger - die Gedanken weg von der Straße auf das Display wird zur Gewohnheit. Allerdings sorgt gerade diese Gewohnheit häufig zu gefährlichen Situationen oder sogar Unfällen. Aus diesem Grund stand gestern die Ahndung von Verstößen bezüglich der Benutzung elektronischer Geräte im Fokus. Im EN-Kreis wurden insgesamt 53 Fahrzeuge einer genauen Kontrolle unterzogen, davon 4 LKW. Geahndet wurden 21 Verkehrsteilnehmer, die verbotswidrig ein Mobiltelefon am Steuer benutzten. Sechs weitere Verstöße wurden geahndet, die jedoch nichts mit der Nutzung elektronischer Geräte zu tun hatten.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell