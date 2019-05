Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch in Firma

Gevelsberg (ots)

In der Nacht vom 06.05 auf den 07.05 brachen Unbekannte das Zufahrtstor einer Firma an der Hundeicker Straße auf und gelangten auf das Firmengelände. Hier verschafften sie sich weiter gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle. In der Halle entwendeten sie dort gelagerte Arbeitsgeräte und einen Klein-LKW der Marke Opel. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Opel Vivaro mit EN-Kennzeichen. Es hat ein orangenes Warnblinklicht auf dem Dach und den Buchstaben D auf der Fahrertür. Die Rückseite des Lkw ist weiß-rot schraffiert.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell