Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Drei Einbrüche im Stadtgebiet

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen Einbrecher zunächst in eine Schule am Ochsenkamp ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Hier hebelten sie eine weitere Tür auf, um in ein Büro zu gelangen. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse, ob etwas entwendet wurde, ist allerdings nicht bekannt. Im gleichen Zeitraum drangen Unbekannte in ein Bürogebäude an der Mühlenstraße ein. Auf bisher nicht geklärte Weise gelangten sie in das Gebäude. Im Inneren verschafften sie sich durch Einschlagen von Glaseinsätzen weiterer Türen Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten etwa 13 Notebooks der Marke Dell. Am Sonntag, gegen 00:30 Uhr, wurden Einbrecher durch einen ausgelösten Alarm vertrieben. Als sie das Fenster eines Kindergartens an der Körnerstraße aufhebelten lösten sie den Alarm aus und flüchteten ohne Beute.

