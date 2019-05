Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zwei Einbrüche in Geschäft und Büro

Gevelsberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelten Unbekannte das Fenster eines Bürogebäudes an der Gewerbestraße auf und gelangten so in einen Bürotrakt. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde die Polizei zu einer Baumarktfiliale An der Drehbank gerufen. Hier stellten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma fest, dass der Alarm ausgelöst wurde, nachdem Unbekannte mit einem Gullydeckel die Scheibe einer Tür eingeschlagen haben. Die Täter wurden vermutlich durch den ausgelösten Alarm vertrieben und konnten unerkannt flüchten.

