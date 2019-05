Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Tabakdieb konnte durch Polizei festgenommen werden

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei durch einen Sicherheitsdienst darüber informiert, dass in einer Supermarktfiliale an der Hagener Straße ein Einbruchalarm ausgelöst wurde. Vor Ort stellten die Beamten eine aufgebrochene Tür zu dem Supermarkt fest. Augenscheinlich versuchte jemand mit einem Rollcontainer diverse Tabakwaren abzutransportieren. Nachdem das Gebäude erfolglos durchsucht wurde, durchsuchten Kräfte der Polizei das nebenliegende Waldgrundstück. Hier konnte der gesuchte Einbrecher, ein 56-jähriger Schwelmer, schließlich in einem Gebüsch versteckt gefunden werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Eine weitere Absuche ergab, dass der Schwelmer ebenfalls versuchte in einen benachbarten Discounter einzubrechen. Die Tür hielt jedoch seinem Ausbruchsversuch stand.

