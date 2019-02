Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Mendig (ots)

In Mendig, Mühlenstraße/Bahnstraße, wurde am 18.02.19, gg. 08.00 Uhr, durch ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug die Wand eines Hauses und ein Verkehrsschild beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Örtlichkeit ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Als Verursacher dürfte aufgrund des Schadenbildes ein Lkw in Frage kommen, welcher beim Abbiegevorgang den Kurvenradius falsch einschätzte.

