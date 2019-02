Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Mayen - Tatklärung Einbruchserie

Festnahme des Tatverdächtigen

KI Mayen (ots)

Mayen. Heute Vormittag konnte die Kriminalpolizei Mayen einen 38-jährigen Serieneinbrecher in Mayen festnehmen. Grundlage für die Festnahme bildete ein Haftbefehl des AG Koblenz, der nach intensiver Ermittlungsarbeit erwirkt werden konnte. Dem erwerbs- und wohnsitzlosen Tatverdächtigen werden für den Zeitraum ab Oktober 2018 mehrere Einbruchsdelikte im Großraum Mayen zur Last gelegt. An den Tatorten wurden entsprechende Spuren gesichert werden, die Beweise werden aktuell zusammengeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Nach Vorführung bei der Haftrichterin wurde der Tatverdächtige in die JVA Koblenz eingeliefert.

