Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Rollerfahrerin bei Sturz verletzt

Sprockhövel (ots)

Eine 16-jährige Schwelmerin fuhr am Sonntagmittag, mit ihrer 15-jährigen Sozia, auf ihrem Leichtkraftrad auf der Gevelsberger Straße in Richtung Stefansbecke. In einer Linkskurve verlor sie bei Regen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet auf den Gehweg und stürzte. Durch den Sturz wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden beide in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell