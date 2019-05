Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Fußgänger verletzt, Verursacherin flüchtet

Schwelm (ots)

Am 01.05.2019, gegen 17:00 Uhr, befuhr eine weibliche unbekannte Person mit einem dunklen Pkw die Straße Am Alten Schacht. Mit der linken Fahrzeugseite streifte sie einen Fußgänger, der am linken Fahrbahnrand in gleiche Richtung ging. Nach einem kurzen Blick in den Rückspiegel setzte sie ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Fußgänger, ein 32-jähriger Schwelmer, wurde leicht verletzt und erstattete am Folgetag Anzeige. Bei dem dunklen Pkw handelte es sich eventuell um einen Ford, die Fahrerin war etwa 50 Jahre alt und hatte dunkle, zum Teil graue Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

