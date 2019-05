Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Geldautomatensprengung

Schwelm (ots)

Am 03.05.2019 meldeten Zeugen gegen 04.30 Uhr einen lauten Knall in der Schwelmer Innenstadt sowie einen mit hoher Geschwindigkeit flüchtenden silber-grauen Pkw Audi. Vor Ort stellten Polizeibeamte fest, dass zwei Geldautomaten in dem SB-Foyer eines Geldinstitutes am Neumarkt nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Sprengvorgang aufgebrochen werden sollten. Sowohl die Automaten wie auch das Foyer wurden stark beschädigt, Bargeld mussten die Täter jedoch am Tatort zurücklassen.

