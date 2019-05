Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - 22 Fahrzeuge zerkratzt

Ennepetal (ots)

Am 01.05.2019 zeigte eine aufmerksame Bürgerin Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen in der Wuppermannstraße an. Mit einem spitzen Gegenstand hatten unbekannte Täter den Lack auf der Beifahrerseite an insgesamt 22 Pkw zerkratzt. Alle Pkw standen hintereinander ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell