Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Besitzer bemerkt Diebe

Sprockhövel (ots)

Am 01.05.2019 gegen 13:00 Uhr bemerkte ein 47-jähriger Hattinger drei männliche Personen, die sich auf dem Dach eines Hauses an der Wuppertaler Straße befanden und dort Dachrinnen abschraubten. Als er sie ansprach, flüchteten sie zu Fuß mit den Worten "Keine Polizei". In der Nähe des Tatortes parkte ein roter Transporter, auf dessen Ladefläche sich bereits Dachrinnen befanden. Das Fahrzeug sowie aufgefundenes Tatwerkzeug wurde von den Polizeibeamten beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell