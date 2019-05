Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Arbeitsmaschinen entwendet

Breckerfeld (ots)

Am 30.04.2019 in der Zeit zwischen 17 und 18 Uhr hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Hauses im Lorenzheider Weg auf und entwendeten zwei Arbeitsmaschinen. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02333-9166-4000.

