Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Breckerfeld (ots)

Am 04.05.2019 befuhr ein 25-jähriger Breckerfelder in seinem PKW gegen 03:10 Uhr die L528 in Fahrtrichtung Hagen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr nach rechts in einen Graben und kam vor einem Baum zum Stehen. Hierbei wurde er leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem Fahrzeugführer wurde Alkoholkonsum festgestellt.

