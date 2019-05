Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Kiosk

Hattingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlugen Einbrecher die Schaufensterscheibe eines Kiosks an der Marxstraße ein. Sie stiegen in den Verkaufsraum und entwendeten diverse Zigaretten, alkoholische Getränke und das Bargeld aus der Kasse. Sie konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten.

