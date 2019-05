Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unter Alkohol Unfall verursacht

Schwelm (ots)

Am Sonntag beobachtete ein Zeuge, wie ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann in seinen an der Hauptstraße parkenden Daimler stieg und los fahren wollte. Beim Versuch vom Parkstreifen zu fahren touchierte er einen vor ihm geparkten VW und fuhr dann in Richtung Brunnenstraße davon, ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Diese suchten die Halteranschrift auf und konnten den Pkw in der Garage vor dem Haus antreffen. In dem Pkw befand sich noch am Steuer sitzend der 70-jährige Halter, der eingeschlafen war. Als er durch die Beamten geweckt wurde, gab er zu, gerade gefahren zu sein. Er schien stark alkoholisiert und ein durchgeführter Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Er wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt.

