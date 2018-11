POL-PPWP: Betrunken Unfall verursacht

Kaiserslautern (ots) - Ein 51-Jähriger hat am Mittwochabend im Elf-Freunde-Kreisel einen Unfall verursacht. Der Mann war alkoholisiert. Er fuhr gegen 18.30 Uhr durch den Kreisel und war mit seinem Wagen einem in Richtung Eisenbahnstraße abbiegenden Pkw aufgefahren. Als der 51-Jährige nach dem Unfall aus seinem Auto ausstieg, hatte er Mühe sich auf den Beinen zu halten. Um nicht das Gleichgewischt zu verlieren, hielt sich der Mann an seinem Auto fest. Auch suchte er vergebens nach seinen Ausweisdokumenten, die hatte er allerdings bereits den Polizeibeamten ausgehändigt. Schnell kam der Verdacht auf, dass der 51-Jährige alkoholisiert ist. 1,49 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests. Der Mann musste mit zur Polizeidienststelle, wo ihm ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm. Die Probe wird untersucht, um die genaue Blutalkoholkonzentration festzustellen. Der 51-Jährige kann damit rechnen, dass er seine Fahrerlaubnis erstmal los ist. Der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

